Retten siger nej: Tvangsfjernede Stella kommer ikke hjem til sin far

Stella Falkenberg venter på, at hun kan få lov til at flytte hjem til sin far. Foto: Lars Stokbro

Byretten i Esbjerg fastholder, at 17-årig pige ikke kan få lov at flytte hjem til sin far. Stella har levet under jorden i tre måneder, men er nu tvangsanbragt i Esbjerg.

Esbjerg: Den tvangsanbragte Stella Falkenberg kommer ikke hjem til sin far, før hun er voksen. Byretten i Esbjerg har besluttet, at den unge pige fra Bramming skal være tvangsanbragt til hun fylder 18 år. - Det gør jeg om 11 uger og én dag, og så flytter jeg hjem til min far, sagde Stella Falkenberg tirsdag til JydskeVestkysten med glæde i stemmen. Stella og hendes advokat, Lars Buurgaard Sørensen, ville have tvangsanbringelsen ophævet og tog derfor sagen helt til retten. - Jeg har en lægeudtalelse om, at jeg ikke længere er behandlingskrævende. Og vi mener derfor, at man derfor burde give mig lov til at komme hjem, fortæller Stella Falkenberg. Men byretten gav altså afslag på, at Stella må komme hjem med samme begrundelse, som Ankestyrelsen og Børn og Ungeudvalget i Esbjerg Kommune. Stella Falkenberg er tvangsanbragt, fordi der ifølge myndighederne er en "åbenlys risiko for, at Stellas sundhed og udvikling lider alvorlig skade på grund af utilstrækkelig omsorg for og behandling af Stella.".

OVERVÅGET SAMVÆR Stella har overvåget samvær med sin far tre timer om ugen. Hun vil gerne have overvågningen ophævet, hvilket hun forsøger at opnå sammen med sin advokat.

Byrettens afgørelse om at fastholde tvangsanbringelsen af Stella Falkenberg er en stadfæstelse af Børn og Ungeudvalget i Esbjerg Kommunes tvangsanbringelse, som også Ankestyrelsen har tilsluttet sig. Byretten er øverste instans i sager om tvangsfjernelse og-anbringelse af børn og unge.

44 underretninger Ankestyrelsen har lagt vægt på, at kommunen har modtaget 44 underretninger om Stella, og at hun har boet på gaden uden voksenopsyn. - Min advokat og jeg fremførte, at der ikke længere er et formål med, at jeg er tvangsanbragt, og at jeg slet ikke får nogen behandling, hvor jeg er anbragt nu. Jeg føler, det er opbevaring, siger Stella, der synes, at rettens afgørelsen er "latterlig". - Jeg er ked af, at jeg ikke kan komme hjem, siger Stella Falkenberg, som bor på en akutinstitution for børn under 18 år, Ulvevej 65 i Esbjerg, hvor hun trods alt er glad for at være.

Forstår ikke rettens afgørelse For fire måneder siden stak hun af fra sit opholdssted i Nordjylland, hvorefter hun levede under jorden en måneds tid, til hun blev anholdt i faderen, Henrik Falkenbergs hjem og anbragt på tilbuddet på Ulvevej. - Jeg kan ikke rigtig forstå byrettens afgørelse, blandt andet fordi Esbjerg Kommune har sagt, at man kigger på, om anbringelsen kan bringes til ophør. Men det blev altså et nej fra retten, til at jeg kan komme hjem, siger Stella. Retsmødet varede omkring tre kvarter, og det meste af tiden gik ifølge Stella Falkenberg med gennemgang af de undersøgelser, der har været fremlagt tidligere i Ankestyrelsen. - Nu må jeg bare vente. Jeg ser meget frem til, at jeg kan flytte hjem til min far, siger Stella.

Har søgt job Hun har ingen planer om at stikke af igen. - Jeg vil gerne være på Ulvevej og vil ikke stikke af. Jeg har det godt derude og er i gang med at tage mit kørekort. Det er meget dejligt, siger Stella. Hun har desuden søgt arbejde i Esbjerg Storcenter og fået én tilbagemelding om at søge igen, når hun er fyldt 18 år. - Det er positivt. Og indtil da kan jeg få noget ro på og få ryddet op i nogle ting.