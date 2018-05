RIBE: I JydskeVestkysten lørdag omtalte vi et færdselsuheld med tre involverede bilister, som fandt sted torsdag klokken 18.25 på Koldingvej. I omtalen af uheldet står der, at en 25-årig mandlig bilist fra Humlebæk var ved at foretage en ulovlig overhaling på Koldingvej, og at det var i den forbindelse uheldet skete. Den 25-årige mandlige bilist, som avisen kender identiteten på, siger at der ikke var tale om en ulovlig overhaling. På det pågældende sted på Koldingvej, hvor uheldet skete, er der således ikke nogle dobbeltoptrukne linjer.

Bilisten oplyser, at han trak ind for at undgå at køre frontalt ind i den bilist, som ikke overholdt sin vigepligt, da han kørte ud fra Gl. Koldingvej. Idet han trak ind, rammer bilisten som ikke overholder sin vigepligt, den 25-åriges bil i bagenden. Den 25-åriges bil blev dermed skubbet over i den bil han forsøgte at overhale. Derved fik alle de tre involverede biler en del buler og skrammer.

Bilisten, som ikke overholdt sin vigepligt, og som altså var skyld i uheldet, stak af fra uheldsstedet, og i følge den 25-årige bilist fra Humlebæk, nåede hverken han eller den anden bilist at notere indregistreringsnummeret på bilen, som flugtbilisten kørte i.OM