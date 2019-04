Resultatet falder i Esbjergs største pengetank - 130 mio. kr. i overskud

Esbjerg: Det er ikke ligefrem store armbevægelser, der præger folkene bag forretningerne i Esbjergs største pengetank, den af Sørensenfamilien kontrollerede Claus Sørensen-koncern. Den, der lever stille lever godt, er mottoet, og det går da også ganske godt uden for megen støj og flimmer.

Der er således heller ikke den store utilfredshed at spore, selv om overskuddet i årsregnskabet for 2018 i Claus Sørensens Fond Holding A/S er faldet med knap 30 millioner kroner efter skat i forhold til året før.

Moderselskabet for store hæderkronede virksomheder som Viking Life-Saving Equipment A/S, Claus Sørensen A/S, driver frysehus og isværker, Blika med fremstilling af intelligente opbevaringssystemer samt ejendomsselskabet Claus Sørensen Ejendomme A/S lander i 2018 et overskud på 131 millioner kroner sammenlignet med 158,6 millioner kroner i 2017.