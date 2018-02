Rester af forsvarsværk fundet i arkæologisk udgravning ved Ribe

Øster Vedsted: Netop nu sidder arkæolog Malene Aagreen Nielsen fra Sydvestjyske Museer og skriver beretning for den store udgravning, der over seks uger i efteråret 2017 fandt sted på en grund i Øster Vedsted, der tilhører virksomheden AVK Plast A/S.

Under fabrikken og de omgivende grunde er der ved tidligere lejligheder fundet rester fra fortiden, og da AVK Plast havde brug for nye arealer til opmagasinering af produkter, fik Sydvestjyske Museer lov at undersøge området.

- Vores forventninger blev til fulde indfriet, siger Malene Aagreen Nielsen, mens hun analyserer arbejdet i Øster Vedsted, og de mange fund er ved at blive konserveret.

- Vi vidste på forhånd, at der kunne være rester af et spændende forsvarsværk fra før-romersk jernalder (ca. 500 før Kristi fødsel - år 0, red.). Vi blev da heller ikke skuffede, for ned igennem udgravningen løb et bånd bestående af hundredvis af små, dybe huller i jorden, hvor der måske har stået spidse egetræspinde i bunden. Det er først inden for de seneste årtier, vi har fået kendskab til denne nye form for forsvarsværk, siger Malene Aagreen Nielsen og uddyber, at man kalder disse for hulbælter.

- Det har løbet parallelt med den gamle drivvej, der er nutidens hovedvej 11. Det har markeret over for vejfarende, at de hellere måtte holde sig på den rigtige side af hullerne. Selv efter 2500 år kan man stadig se spor efter nogle af træpindene i hullerne, og vi ved, at hele hulbæltet er mindst 500 m langt, men hvor langt det præcist strækker sig mod nord og syd, ved vi ikke, siger hun.