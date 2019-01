Restaurant Kammerslusen åbner i konkursramt skole i Esbjerg

Det Faglige Hus, der i dag er ejer af den konkursramte produktionsskole, har held med at få de ledige kvadratmeter besat. Nu åbner den populære Restaurant Kammerslusen spisested og selskabslokaler på Darumvej per 1. februar.

Esbjerg: Den navnkundige Restaurant Kammerslusen i marsken ved Ribe, som René Aggersbjerg Nikolajsen (Renés Køkken, red.) overtog forpagtningen af for knap et år siden, får nu en filial i Esbjerg, nærmere bestemt i den tidligere produktionsskole, Esbjerg Forberedende Erhvervsskole, som gik konkurs sidste år og i december blev opkøbt af Det Faglige Hus.

1. januar rykkede René Nikolajsen og hans medarbejder, Mette Molter Tobiesen, ind i køkkenet, der ligger i en bygning for sig selv i tilknytning til produktionsskolens tidligere kantine, og 1. februar åbner de også et spisested på Darumvej. Spisestedet får navnet Kammerslusen Away og vil tilbyde en menu med smørrebrød, salatbowls og salatbar, tre slags burgere, fem forskellige sandwich og dagens ret henholdsvis middag og aften. Desuden er det tanken også at tage selskaber ind på Darumvej, for den tidligere skolekantine kan rumme selskaber med op til 80-90 gæster.