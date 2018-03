Renoveringen af skøjtesøerne er startet

Lokale motionister har også ytret ønske om mulighed for at løbe rundt om søerne, så gode, brede stier kan også komme på tegnebrættet sammen med motionsredskaber, opholdspladser og måske endda en skulptur i midten af den ene sø.

- I arbejdsgruppen blev der snakket om, at skøjtesøerne skal fungere som et naturområde, der i sit udtryk er organisk og har plads til dyreliv. Ikke så friseret som eksempelvis en park, siger Kristine Dagnæs-Hansen.

Mere arbejde forude

Det er altså nogle af de forslag, som Esbjerg Kommune skal arbejde videre med her i foråret og sommeren.

- Vi skal nu undersøge, hvordan vi kan få mest muligt for midlerne, og så skal vi komme med et udspil til arbejdsgruppen. Så kan det være, at forslaget skal justeres lidt, fortæller byplanlæggeren, der også skal i dialog med Kaj Lykke Spejderne, Bakkevejens Skole og Kultur- og Fritidscentret for at høre deres eventuelle ønsker til området ved skøjtesøerne.

Foruden pengene i budget 2018 i Esbjerg Kommune er der også afsat midler til projektet under områdefornyelsen i Bramming.

- Pengene fra områdefornyelsen skal udgøre flødeskummet på toppen i projektet med renoveringen af skøjtesøerne, siger Kristine Dagnæs-Hansen.