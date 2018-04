Renovering lukker viadukt i Bramming

Bramming: Der vil efter alt at dømme skulle køres en del ekstra kilometer i Bramming og omegn, når et af Brammings trafikknudepunkter i den kommende uge lukker for al trafik.

Esbjerg Kommune skal nemlig i gang med større renovering af den østlige viadukt under jernbanen i Bramming, hvor Hedemarksvej/Gørdingvej bliver til Sdr. Høevej, og dette arbejde kræver, at viadukten bliver spærret fra mandag den 16. april.

Renoveringen varer mindst fire måneder frem, og fra Esbjerg Kommunes side kan der først opgives en nærmere slutdato for projektet, når arbejdet er igangsat, da flere ukendte faktorer kan påvirke tidsplanen for projektet.

Ifølge Esbjerg Kommune kan vejarbejdet både få betydning i Bramming og i Gørding, da større køretøjer får omkørsel via viadukten i Gørding på grund af højdebegrænsninger på andre viadukter i nærheden, der krydser banen på strækningen.

Almindelig trafik vil dog ikke få lige så lang omkørsel, fordi de så har mulighed for at krydse banen via andre viadukter.

Spærringsstedet ved Sdr. Høe Vej kan ses på kortet herunder.