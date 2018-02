Renovering af skøjtesøerne bliver en realitet

Der er afsat 1.082.000 kroner til projektet, hvoraf størstedelen skal bruges i 2018 på renovering, mens 382.000 kroner først skal bruges i 2019. Man er også nødsaget til at dele renoveringen op i to omgange, da oprensningen af søerne først kan ske til efteråret.

Glæder sig

Lokalrådet i Bramming med formand Jørgen Holberg i spidsen har længe haft et stort ønske om, at skøjtesøerne skal oprenses, samt at områdets plejeniveau hæves til et mere parklignende niveau, og det ser dermed ud til at gå i opfyldelse. Også stierne omkring Ishockeysøen renoveres, så de fremstår med samme kvalitet som ved skøjtesøen.

Selvom udtyndingen af beplantningen omkring søerne går i gang hurtigst muligt her i vinteren eller foråret 2018 efter ønsket fra lokalrådet, så kræver selve oprensningen af søerne dog, at det sker uden for ynglesæsonen. Derfor forventes det arbejde først at kunne begynde efter 1. september 2018. Der er desuden afsat 200.000 kroner årligt i budgettet, sådan søerne kan oprenses hvert femte år.

Hele renovering sker i tæt dialog med lokalrådet og arbejdsgruppen for grønne områder i områdefornyelsen i Bramming, og Søren Heide Lambertsen ser frem til, at arbejdet med både forskønnelse samt oprensningen kan begynde.

- Skøjtesøerne og det omkringliggende områder trænger virkelig til en ordentlig omgang, konstaterer han.