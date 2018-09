Rengøringsfirma forventer at skabe nye job

Esbjerg: Esbjerg Kommune genindfører, at pensionister selv kan vælge og sammensætte, hvem der skal hjælpe dem med personlig pleje og rengøring fra 1. oktober.

Det forventes at give flere job hos de private rengøringsfirmaer, fordi de nu igen kan byde på rengøringsopgaven, selv om de ikke byder på den personlige pleje.

- Vi forventer at kunne nå op på de cirka ti ansatte, vi havde, indtil fritvalgsordningen blev afskaffet for fire år siden, fortæller indehaver af Absolut Rent, Irene Moesgaard, der har fem ansatte i øjeblikket.

ABC Rengøring har været privat eneleverandør siden licitationsrunden dengang, hvor blandt andet Absolut Rent mistede alle deres opgaver for kommunen.

- Jeg kunne ikke være med, når vi skulle have fagligt uddannet personale til at dække plejeområdet. Det ville være så dyrt, at det turde jeg ikke, fortæller Irene Moesgaard og fortsætter:

- Jeg er overbevist om, at det her bliver en fordel for borgerne, når de kommer til at kende de personer, der kommer i deres hjem og gør rent. Det giver tryghed hos de ældre. Og det har kommunen måske også erkendt. Jeg tror, at der er borgere, der har ønsket det.