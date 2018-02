Renés køkken rykker ind på Kammerslusen

Ribe: Jønne Hansen har de seneste knap fire år været forpagter af Restaurant Kammerslusen, men nu har han overladt den opgave til René Nikolajsen, der driver Renés Køkken. Og for René er det en drøm, som går i opfyldelse.

- Jeg har altid drømt om at skulle drive et sted som Kammerslusen, og da vi alligevel var på jagt efter et større køkken, kunne det hele gå op i en højere enhed, da Jønne ønskede at komme af med Kammerslusen, siger René Nikolajsen.

Det ønske har Jønne haft i noget tid, men det betyder ikke, at han helt opgiver sine succeser med båldome og megagrill.

- Jeg er ikke færdig med opgaver med grill og dome, så lad os se, hvad tiden bringer. Det er ingen hemmelighed, at det kræver fuld fokus at drive et sted som Restaurant Kammerslusen, og efter længere tids kamp med min bank, er min energi brugt op, siger Jønne Hansen, som samtidig understreger, at de kunder, som allerede har booket arrangementer på Kammerslusen, vil kunne bruge Renés Køkken, hvis de ønsker det.