Renés Køkken lukker: Madservice for 270 pensionister og borgere stopper

René Køkken IVS har meddelt Esbjerg Kommune og sine samarbejdspartnere, at selskabet har oprettet en konkurssag. Det får konsekvenser for cirka 270 borgere, som modtager madservice, herunder 140 ældre borgere, visiteret af kommunen. Også konsekvenser for Restaurant Kammerslusen og dens Esbjerg-satellit på Darumvej.

På den baggrund, hedder det videre i skrivelsen, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i, at den sidste aktive dag for madservice til Esbjerg Kommunes visiterede borgere er den 15. august.

Det hele lukker

Esbjerg Kommune meddeler i en pressemeddelelse, at de 140 borgere, som er visiteret i Esbjerg Kommune, fremover kan vælge at få mad fra Esbjerg Kommunes Madservice eller fra Det Danske Madhus.

- Ingen borgere kommer til at stå uden madservice. Vores to tilbageværende leverandører står klar til at tage over og kan levere mad fra fredag den 16. august. Vi ringer til alle de berørte borgere med tilbud om at vælge en ny leverandør af madservice, siger direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen.

René Køkken forpagter også den navnkundige Restaurant Kammerslusen i marsken ved Ribe, og i begyndelsen af i år åbnede han en filial i Esbjerg, nærmere bestemt i den tidligere produktionsskole, Esbjerg Forberedende Erhvervsskole, som gik konkurs sidste år og kort efter blev opkøbt af Det Faglige Hus.

Disse aktiviteter kommer også til at lukke, oplyser René Aggersbjerg Nikolajsen, der videre fortæller, at hele miseren skyldes, at hans selskab ikke tjener penge, men tværtimod skylder Skattestyrelsen penge - penge som Skattestyrelsen vil have fingre i.

- Det hele kommer desværre til at gå ned, siger René Aggersbjerg Nikolajsen.