Rene Holm: Kulturbesparelse bliver dyr i længden

Kulturtalentklasserne, der fysisk er placeret på Rørkjær Skolen, er i fare for lukning. Formanden for kommunens kunstråd, Rene Holm, advarer mod lukning og kalder det en virkelig dårlig idé. Privatfoto

Der bliver simpelthen hugget et led af den kulturelle fødekæde, hvis man lukker ned for kulturtalentklasserne, mener formanden for Esbjerg Kommunes Kunstråd, Rene Holm, der også frygter, at mange børn simpelthen bliver tabt på gulvet.

Esbjerg Kommune: Esbjerg vil gerne være en by med mange kulturelle tilbud. Det er et af benene i kommunens strategi for at tiltrække nye borgere, men hvem skal lave alt det kultur, når man kvæler det kreative? Spørgsmålet kommer fra René Holm, der er formand for Esbjerg Kommunes Kunstråd, som reaktion på truslen om at lukke kulturtalentklassene i forbindelse med de igangværende budgetforhandlinger. - Man hugger simpelthen et led af den kulturelle fødekæde. Vi vil alle sammen gerne opleve teater, dans, musik, kunst og så videre, men hvem skal levere varen? Hvem er det, der skal komme ind på for eksempel musikkonservatoriet, hvis man på denne måde slukker lampen for de kreative børn?, spørger Rene Holm. Han finder det ganske uforeneligt med Esbjergs ambitioner om at være kulturby, hvis man vælger at trække tæppet væk under kulturtalentklasserne. - Jeg kan ikke se, at de er anderledes end for eksempel eliteidrætsklasser eller Da Vinci-linjen, som man gerne støtter. Da jeg selv gik i skole, kunne min lærer godt mærke, at jeg nok ikke skulle være revisor, og jeg er taknemmelig for, at hun lod os møde kunsten og kulturen som helt unge. Det må vi ikke glemme i dag, siger Rene Holm.

Kulturtalentklasser Kulturtalentklasserne er et tilbud for elever på 7., 8. og 9. klassetrin.Forløbet blev startet op i 2016 på Rørkjær Skolen, hvor eleverne kan vælge mellem fire linjer; teater, ballet, musik og billedkunst.



Der er p.t. 53 elever fordelt på de tre klassetrin.



Direktionen i Esbjerg Kommune har i sit forslag til budget i balance indstillet, at kommunen fra 2019 trækker den årlige støtte på 250.000 kroner til kulturtalentklasserne.