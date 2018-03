Ren Ø dag fortsætter i light version

I år bliver Ren Ø dag på Fanø afholdt i en noget mindre udgave end sædvanligt. Arrangementet er blevet for stort for de frivillige.

- Vi har simpelthen ikke tiden til det mere. Det er et gedemarked at finde de mange penge, der skal hives ind fra sponsorer. Hvis kommunen eller andre frivillige mangler en hånd til at arrangere, vil vi gerne hjælpe, men det bliver ikke os, der kører det mere, siger Mette Berg-Jensen, der har været en af de frivillige i styregruppen bag dagen.

Arrangementets størrelse er dog de seneste år steget de frivillige over hovedet, og derfor valgte både styregruppen bag dagen og de frivillige fra Fanø Beredskab at trække sig fra samarbejdet i december.

Fanø: Ren Ø dag har i mange år været et stort tilløbsstykke på Fanø med op mod 300 deltagere. Blandt andet skoleklasser har deltaget, hvor de ved at samle skrald har haft mulighed for at vinde lidt penge til klassekassen og lidt forplejning på selve dagen.

Arrangementet fortsætter

Fanø Kommune har dog besluttet at køre arrangementet videre i en mindre skala. Der var snak om at lave det om til Ren Strand Dag i stedet, men kommunen har besluttet at beholde navnet for at holde muligheden åben for, at arrangementet i fremtiden kan være for hele øen og ikke kun stranden, som det bliver i år.

Grunden til at det kan lade sig gøre skyldes ikke mindst, at Fanø Beredskab har sagt ja til at fortsætte på et lavere blus.

- Vi vil gerne stadig være med, det skal bare ikke længere være os, som har hovedansvaret. Det er et godt og positivt arrangement, siger Ingrid Pedersen, kredsleder i Fanø Beredskab.

Arrangementet finder sted den 6. maj klokken 10.00, hvor også turistkontoret har påtaget sig flere opgaver, for at arrangementet kan blive til.