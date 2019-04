Rekordstor deltagelse i påskens Kunstrunde

Ribe: Kunstrunden Sydvestjylland foregår i påskedagene 19., 20. og 21. april og sætter rekord i deltagerantal, idet 113 kunststeder åbner dørene mod 106 i 2018, der ligeledes var et rekordår. Den sene påske, hvor besøget kan kombineres med naturoplevelser i Nationalpark Vadehavet og ved Vesterhavet i formentlig varmere vejr, øger forventningerne til besøgstallet. Åbningstiden er alle dage kl. 11-17.

- Deltagerne meldte i fjor om endnu flere besøgende og endnu bedre salg end året før. Jeg tager det som udtryk for, at kunstrunden har slået sit navn fast og tiltrækker gæster fra hele Danmark. Flere og flere ved, at det er en kulturel begivenhed, der gentager sig hvert år, siger formanden for Kunstnetværk Sydvestjylland, Niels Kongsbak, i en pressemeddelelse.

Kunstrunden Sydvestjyllands tiltrækningskraft præger hele området i påsken. Mange familier og modne par sætter flere dage af til at besøge kunstnere og kunsthåndværkere, og ofte ender mødet med et eller flere køb. Dermed gavner det både turismen og de udøvendes muligheder for at ernære sig af deres virke.

- Kunstrunden har udviklet sig til en betydelig event for hele Sydvestjylland. Vi oplever således, at flere og flere gæster fra hele landet afsætter påsken til besøget. Det giver øget omsætning hos den enkelte kunstner, og det leder også til øget bevidsthed for området, idet mange af gæsterne bliver her over en længere periode til gavn for såvel overnatningsbranchen som andre attraktioner, siger sekretariatsleder Erik Dam, Business Region Esbjerg.