- Godt udendørsvejr er dårligt nyt for os i svømmestadion, og i år har vi været uheldige på den konto både med hensyn til vinterferien i uge 7, hvor det var snevejr, efterårsferien i uge 42, hvor det var sensommervejr, og så selvfølgelig den ekstreme sommer. I uge 7 lå vi 20 procent under gennemsnittet fra tidligere år og i uge 42 var vi 15 procent under. Tæller vi sommerferieugerne 26 til 33 med, lander vi på et tal omkring en halv million kroner under gennemsnittet for ferieugerne tilsammen, forklarer direktør i Sport og Eventpark Esbjerg, SEPE, Niels Bækgård.

Ferieugerne har isoleret set betydet mindre entreindtægt for Svømmestadion Danmark på cirka en halv million kroner.Ifølge SEPE-direktør Niels Bækgård svarer det i antal badegæster til mellem 10.000 og 15.000 færre besøgende i Svømmestadion Danmark i de pågældende uger. Uge 7 og uge 42, som er henholdsvis folkeskolernes vinter- og efterårsferie, er de to uger om året med flest gæster i svømmestadion.

Hård konkurrence

Niels Bækgård erkender, at man befinder sig i en hård konkurrencesituation.

- Vi er ikke herre over vejret, og der er ikke meget, vi kan gøre, når solen skinner om sommeren, eller når det er snevejr i vinterferien. Så er vi oppe mod stranden og kælkebakken, og den kamp vil vi altid tabe. Derfor er det resten af året vi skal kigge på, og der har vi et tilfredsstillende besøgstal, men vi kan godt mærke, at der er hård konkurrence fra for eksempel Lalandia (i Billund, red.) og det øgede antal udendørs aktiviteter og tilbud, der popper op, siger Niels Bækgård.

Han vælger at se den ekstreme sommer i år som et naturligt udsving.

- Vi får selvfølgelig et problem, hvis sådan en sommer her bliver normal fremover, men det budgetterer vi nu ikke med. Det positive ved det er, at turisterne i år har haft forrygende vejr i sommerferien, og det betyder, at der er god chance for, at de vender tilbage til det vestjyske igen næste sommer. Og skulle solen så svigte, er der mulighed for, at de tager en tur i svømmehallen, siger Niels Bækgård.