Rekordordre: Traktorer for 14 millioner solgt på Ribe Dyrskue

Under den blå sommerhimmel på Ribe Dyrskue blev det fejret på behørig vis fejret, da firmaet Brødrene Holst Sørensen A/S fra Obbekær indgik en stor millionhandel med Skamstrup Maskinstation. Der blev skålet i champagne. Fra venstre produktchef Heine Slyk Søe fra firmaet Case IH Danmark, Torben Kamp, ejer af Skamstrup Maskinstation, maskinhandler Søren Holst Sørensen og værkfører Lars Andersen. De to sidstnævnte begge medejere af Brødrene Holst Sørensen A/S. Foto: Ole Maass.