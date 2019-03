Rekordmange lystfiskere tog til Ribe

- Der var bid i første og tredje hug. Og anden gang jeg kastede snøren ud var der såmænd også bid, men her sprang fisken af, konstaterer han. Godt tilfreds med at fange to flotte regnbueørreder på henholdsvis 3,5 og 2,5 kilo og med en længde på 60 og 52 centimeter.

De tre kronjyder var langt fra de eneste, der gjorde det, for flere end 250 danske og tyske lystfiskere tog imod tilbuddet om tre timers gratis lystfiskeri fredag eftermiddag. Og for Mads var der gevinst lige fra starten, klokken 14.

RIBE: Mads Nørgaard Kristensen tog den lange vej fra Ulstrup ved Randers sammen med sine gode lystfiskervenner, John og Louise, for at være med til at skyde lystfiskersæsonen i gang ved Storkesøen i Ribe.

Fridag i Ribe

Mads Nørgaard Kristensen har ikke tidligere fisket ved Storkesøen, men han og vennerne tog en fridag fra arbejde og studier for at være med i Ribe.

Og interessen for at fiske ved søen - og for at overnatte i de efterhåndende mange hytter, huse og lejligheder er stadig stigende, fortæller medejer af søen, Anette Kirkegaard.

- Den 6. april tager vi vores seks nye fire personers huse i brug. De er allerede lejet rigtig meget ud hele foråret og sommeren. Planen er at bygge otte mere. Det er en samlet investering på godt 3,5 millioner kroner. Men vi har en rigtig stor tro på fremtiden. Bare i denne weekend kommer der lystfiskere, som bor langt nede i Tyskland, og de lejer sig ind hos os. I vore huse, hytter og lejligheder kan vi samlet have 136 overnattende gæster. Hertil kommer, at vi har kapacitet til 70 campingvogne eller mobilhomes, fortæller Anette Kirkegaard.