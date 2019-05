Selve bøden får GrowBis - som sidst - for på sin hjemmeside at fortælle, at CBD (et af de to vigtigste - i medicinsk sammenhæng - stoffer i cannabisplanten. Det andet er THC, red.), at eksempelvis CBD-vingummi med gurkemeje og spirulina dels har anti-inflammatoriske egenskaber, mens CBD-stoffet i vingummierne angiveligt har en smertelindrende effekt ved "mange større sygdomme" samt kan nedsætte angst.

Esbjerg: Virksomheden GrowBis fik en sur start på det nye år, da Fødevarestyrelsens Rejsehold i januar var på besøg i forretningen og uddelte en sur smiley, flere forbud samt en bøde på 5.000 kroner for at markedsføre fødevarer med såkaldte sygdomsanprisninger, men den var stadig gal, da kontrollanten kom på genbesøg, og det udløste denne gang en bøde på 7.500 kroner og to indskærpelser. Foruden endnu en smiley med stærkt nedadvendte mundvige.

Oversættelse

Ifølge kontrolrapporten fik repræsentanten fra rejseholdet det svar, da overtrædelserne blev foreholdt virksomheden, at man "troede, at man havde fået det fjernet og ikke var opmærksom på, at der i forbindelse med oversættelser på de nye produkter var kommet sygdomsanprisninger med."

Ud over bøden fik GrowBis to indskærpelser. Den ene, fordi flere produkter ikke var mærket på dansk eller "et sprog, som er lignende dansk", mens den anden handlede om, at et kosttilskud med fiskeolie, der blev forhandlet, ikke var anmeldt til Fødevarestyrelsen, som man skal.

Ifølge kontrolrapporten var svaret fra virksomheden til det første, at den medarbejder, der har ansvaret for påsætning af etiketter med dansk oversættelse er sygemeldt, mens man til den anden indskærpelse forklarede, at man troede, at fiskeolie var en almindelig fødevare, som ikke skulle anmeldes.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra indehaver af GrowBis, Michael Svendsen.