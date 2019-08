Rejsegilde: Esbjergs Kirkegårde får opgradering

Esbjerg: Det er ikke et spørgsmål om luksus, understregede formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S), da han tirsdag formiddag holdt tale under rejsegildet for den nye mandskabsbygning på Gormsgade Kirkegård.

Den nye bygning skal ifølge planen være færdig ved udgangen af november og kommer til at huse op mod 22 medarbejdere fra kirkegårdene i Jerne, Gormsgade og Gravlunden.

De tre kirkegårde er alle af ældre dato. Det samme gælder mandskabsbygningerne, der over en årrække har været i forfald. I 2016 bad medarbejderne derfor om en politisk håndsrækning efter et inspektionsbesøg, der afslørede flere kummerlige forhold. Bygningerne var utidssvarende og nedslidte. Flere steder blev vinduerne holdt sammen af gaffatape og der blev konstateret svamp flere steder i tagkonstruktionen.