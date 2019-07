Regnskaber: Vindforretning i Esbjerg får tilført norske millioner

Selskabet Dacos A/S med direktør Max Terpager beskæftiger sig med handel samt udvikling og produktion af laboratorieudstyr. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet voldsomt fra 461.827 til minus 1,7 millioner kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 4,1 millioner til 2,8 millioner kroner.

Esbjerg: Overskuddet er blevet større i det seneste år i Sædding, hvor virksomheden HKJ Group A/S med direktør Roy Kjellerup har adresse. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 9,1 millioner til 10,6 millioner kroner før skat.

Tror på fremgang

Der er blevet noget længere mellem de ansatte i virksomheden NorSea Wind A/S, som er et datterselskab i NorSea-koncernen, der for nogle år siden overtog Danbor fra A.P. Møller-Mærsk. NorSea Winds hovedaktivitet består af mandskabsudleje til vindindustrien. Anders Peter Pedersen er ny mand som adm. direktør.

I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra minus 7,8 millioner til minus 3,4 millioner kroner før skat. I søsterselskabet NSG Wind er underskuddet endnu større, nemlig 24 millioner kroner efter skat. Samlet er der tilført aktiviteterne kapital på 27,5 millioner kroner.

Der forventes dog en positiv udvikling i indtjeningen i 2019, skriver selskabet i regnskabet.

Bruttofortjeneste i NorSea Wind A/S er i det seneste regnskab dumpet ned fra 19,9 millioner i det foregående regnskabsår til 6,0 millioner kroner - et fald på 70 procent.

I det tidligere regnskabsår var der i gennemsnit 37 fuldtidsmedarbejdere i selskabet, men i det nye regnskab er tallet faldet til 11 ansatte - en nedgang på 70 procent.