Regnen udfordrer festugen

Det har kunnet mærkes på antallet af besøgende til arrangementer ved Esbjerg Festuge, at sommervejret er blevet afløst af regn og blæst, men eventmanager Annette Posselt bevarer optimismen og regner bestemt med, at alle arrangementer bliver gennemført.

Esbjerg: En af dem, der skæver mest til vejrudsigter i disse dage, er utvivlsomt eventmager ved Esbjerg Festuge, Annette Posselt.

- Søndag lød vejrudsigten på min telefon på "heavy rain", og jeg skal da lige love for, at det kom til at holde stik. Det regnede fra morgen til aften, og det er klart, at det kan mærkes på antallet af gæster til arrangementerne, men ikke i højere grad, end at vi stadig er glade og tilfredse. Der var tre seje hold optrædende til jazz på Torvet, og der kunne man godt mærke, at folk sad og krøb lidt sammen i ly ved cafeerne. Søndag eftermiddags opera i Byparken blev overværet af omkring 250 mennesker, og flere sad og ventede en time i regnvejr inden start. Når vi kan komme gennem en så våd søndag med skindet på næsen, så er der ikke noget, der kan vælte os. Vi har i hvert fald taget ja-hatten på, siger Annette Posselt.

Et arrangement som Hundens Dag i lørdags har tidligere år trukket op mod 1.000 deltagere, I år var der ifølge Annette Posselt kun omkring 250.