Regndans i museets have: Verdensballetten indtog Ribe

Ribe: - Solen skinner - det er sommer.

Det var et modigt, første sangvalg, operasanger, leder og arrangør af Verdensballetten, Jens-Christian Wandt, havde valgt som indledning, da Verdensballetten for tredje gang indtog scenen i den skønne have på Ribe Kunstmuseum.

I de 11 år, Verdensballetten har eksisteret, har de ikke en eneste gang aflyst eller flyttet en forestilling på grund af dårligt vejr, men der må have været klamme håndflader blandt arrangørerne hele eftermiddagen, fordi regnen væltede ned over Ribe. Den stoppede frem mod forestillingens begyndelse kl. 19.30, men da Yasmine Naghdi og Federico Bonelli fra The Royal Ballet of London som det andet nummer dansede "Rhapsody: Pas de Deux", blev det så sørgmodigt og smukt, at selv himlen måtte fælde et par tårer.

Regnen satte ind, solister fik paraplyer over sig, men det var imponerende at opleve, hvordan så store internationale stjerner inden for ballet, opera og klassisk musik med et smil blot kunne freestyle og ændre i programmet ud fra et skiftende, vestjysk vejrlig. Balletten blev skubbet til sidste del af forestillingen på grund af en våd scene, og Jens-Christian Wandt sang solen frem med en improviseret O Sole Mio, så sidste del af forestillingen blev en opvisning i den vanlige høje klasse, Verdensballetten er blevet berømt for på destinationer lige fra Høfde 90 i Agger over den tilsandede kirke i Skagen til Sølyst i København.