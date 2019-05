Regionsråd uddeler penge: Folkemøde i Ribe modtager donation på 500.000 kr.

Ribe: Regionsrådet i Region Syddanmark netop afsat knap to mio. kr. fra Kulturpuljen til tre arrangementer, der skal stå som fyrtårne i genforeningsfejringen næste år.

Regionsrådet har bevilget 500.000 kr. til et folkemøde i Ribe, der arrangeres af Ribe Stift 21.-24. maj 2020. Folkemødet vil byde på 40-50 arrangementer med blandt andet seminarer, forelæsninger, debatter, fortællinger og unge-parlamenter med Sønderjylland og grænselandet som det gennemgående tema.

Derudover modtager projektet "Sangen genforener 2020", der afholdes på Skamlingsbanken, 450.000 kr., mens en million kroner går til den store fest, "Folkefesten 11. juli 2020". Den arrangeres af Sønderborg Kommune, og vil blive afholdt på Dybbøl Skanser. Det samme sted, som 11. juli 1920 dannede rammerne om den officielle genforeningsfest.

Fejringen vil byde på et væld af oplevelser, eksempelvis musik, korsang, dans, performanceshow med genforeningstema, officielle taler, highlights fra årets 2020-markeringer, et musikprogram af nøje udvalgte kunstnere, uropførelse af ny Danmarkssang samt et folkeligt koncertprogram med danske hovednavne.

- Jeg synes, det er helt oplagt, at vi på denne historiske dag vender tilbage til det sted, hvor fejringen foregik for præcis 100 år siden. Jeg er sikker på, at deltagerne denne dag vil kunne mærke historiens vingesus, og med de mange forskellige aktiviteter vil der være noget for enhver smag. Personligt glæder jeg mig utroligt meget til at deltage, siger formanden for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, Søren Rasmussen.