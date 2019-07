Red Barnet sender rekordmange børn på lejr: Udsatte børn får eksotiske oplevelser af Vadehavscentret

VESTER VEDSTED: Vadehavscentret giver i år gratis adgang til udstillingen og stiller naturvejledere til rådighed under opholdet, når Red Barnet sender danske børnefamilier på sommerlejr ved Vadehavet.

For mange børn i Danmark er skoleferie ikke lig med rejser, sommerhusophold eller udflugter. Flere end 1000 børn og forældre har ikke selv mulighed for at tage på ferie. De kommer på ferie takket være Red Barnet. Red Barnet afholder i år 50 procent flere sommerlejre end sidste år. På fire af de i alt 37 lejrture er destinationen Vadehavet. Familierne og de frivillige bor på spejdercenter Degnetoften 1000 meter fra Vadehavscentret, som har doneret oplevelser til Red Barnets lejre.

På Vadehavscentret er ledelse såvel som naturvejledere glade for at kunne gøre noget ekstra for de børnefamilier, der ellers ikke selv ville have mulighed for at tage på ferie.

- Når nu vi har mulighed for det her i ferien, hvor vores naturvejledere ikke har travlt med skolebesøg, er det rigtig dejligt, at vi kan give lidt tilbage og gøre noget for de, der ellers ikke har mulighed for at komme her, siger Susanne Andersen, souschef på Vadehavscentret.