Red Barnet mangler indsamlere i Ribe til landsindsamling

Ribe: Årets landsindsamling i Red Barnet søndag den 1. september er til fordel for kampen mod mobning og krænkelser blandt børn og unge på nettet.

Men Red Barnet mangler indsamlere i Ribe og omegn.

Hver eneste dag bliver børn og unge udsat for mobning på nettet. I Esbjerg Kommune svarer det til, at ca. 1300 unge mellem 9 og 18 år inden for de seneste par måneder f.eks. har fået grimme beskeder på Facebook eller har delt pinlige billeder på nettet uden tilladelse. For nogle af de børn, det går ud over, kan det give ar på sjælen - og særligt et digitalt overgreb kan føles som et overgreb uden udløbsdato, fordi billederne kan blive ved at dukke op.

- Vi bliver alt for ofte kontaktet af unge, som er fortvivlede og bange, fordi de er blevet krænket på nettet. De fortæller om en hverdag fyldt med frygt og søvnløse nætter, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen i en pressemeddelelse.

Red Barnet har gjort det enkelt at være indsamler. Igen i år kan man som indsamler selv vælge sin rute direkte på Red Barnets hjemmeside. Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne på deres adresse.