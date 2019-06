Red Barnet afholder fem sommerlejre i Ribe

Ribe: På Red Barnets fem sommerlejre i Ribe denne sommer kan børn og voksne nyde sol og fuglesang, være sammen med Red Barnets frivillige og sætte tænderne i lækker frugt.

I år giver supermarkedskæden Aldi, der er hovedpartner for Red Barnet, nemlig en stor bunke frugt til Red Barnets 29 ferielejre over hele landet.

Den friske frugt skal sikre, at børnene på ferielejrene har masser af energi til de mange aktiviteter og oplevelser, lejrene byder på.

Hundredvis af børn fra udsatte og ressourcesvage familier tager hvert år på Red Barnets ferielejre som dem, der afholdes i Ribe. Her klatrer de i træer, maler, tegner, leger på stranden og går på opdagelse i skoven, og de får venskaber og sommeroplevelser, som de ellers ikke ville have fået.

- Der findes alt for mange børnefamilier i Danmark, som ikke har råd eller overskud til at tage på sommerferie. Når børn møder op i skole efter sommerferien og ikke kan tale med om ferieoplevelser, skader det deres sociale liv. Derfor er vi meget taknemmelige for, at Aldi er med til at støtte vores arbejde for at give udsatte børn en sommer med gode oplevelser og nye venner, siger Johanne Schmidt-Nielsen, Red Barnets generalsekretær. Aldi indgik i starten af året et samarbejde med Red Barnet for at skabe forandringer for børn, der lever i fattigdom. Nogle måneder før kunne man i en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd læse, at 64.500 børn i dag lever i fattigdom i Danmark. Det er en stigning på 12.000 børn på et enkelt år.