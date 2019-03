Rasteplads-svineri: V-politiker vil presse Vejdirektoratet

Et par kilometer nord for Bramming - ved Varde Hovedvej - ligger en rasteplads, som Vejdirektoratet har nedklassificeret til en holdeplads. Nu er der ikke længere en toiletbygning, skraldespande eller borde og bænke. Til gengæld flyder det med affald på pladsen. Vejdirektoratet afviser, at besparelser er årsagen til nedklassificeringen af pladsen.

Han fortæller, at begrundelsen for nedklassificeringen først og fremmest er, at de 60-70 rastepladser bruges af et beskedent antal bilister.

- Vi har valgt at nedklassificere 60-70 rastepladser i Jylland og på Fyn for i stedet at opgradere en række andre pladser. Vi har et uændret budget, så det er ikke som følge af besparelser, siger Kalle Stærk.

Kalle Stærk, afdelingsleder hos Vejdirektoratet afviser, at det er en følge af besparelser, at pladsen nord for Bramming er blevet nedklassificeret fra en rasteplads til en holdeplads.

- Det er rystende, at man tillader svineriet. Jeg kan ikke konkludere andet, end at det må være besparelser, der gør, at Vejdirektoratet river toilettet ned, fjerner affaldsspandene og fire borde/bænke sæt, siger Ingrid Lorentzen.

Vejdirektoratet har lavet en app med navnet "Giv et praj", hvor borgerne kan melde ind med alt om huller i vejene, overfyldte skraldespande, ødelagte toiletter og alt, hvad der i øvrigt sorterer under Vejdirektoratet. I sidste uge sendte Ingrid Lorentzen fra Bramming et par billeder ind via app'en med forholdene på rastepladsen ved Varde Hovedvej. I fredags blev en skraldesæk fyldt med madrester fjernet. Men der lå stadig meget affald på pladsen.

- Jo, det kan man godt synes. Men nu har vi altså besluttet at nedklassificere disse pladser til holdepladser for at kunne koncentrere indsatsen om de rastepladser, hvor der kommer mange bilister. Vi tror på, at bilisterne efter en tilvænningsperiode får lært, at man som noget helt naturligt tager sit affald med sig igen, siger Kalle Stærk.

Handling

Henning Ravn, (V), næstformand i Esbjerg Kommunens teknik & byggeudvalg kender udmærket rastepladsen ved Varde Hovedvej. Han vil tage sagen op på førstkommende udvalgsmøde på fredag.

- Jeg ved jo, at toiletbygningen på pladsen, som nu er revet ned, flere gange har været udsat for hærværk. Men vi kan ikke være bekendt at have sådan en plads, hvor affaldet ligger og flyder overalt. Derfor vil jeg opfordre til, at vi fra udvalgets side henvender os til Vejdirektoratet. Og jeg vil også bringe sagen op over for Venstres trafikordfører i Folketinget, Kristian Pihl Lorentzen, som har rejst debatten om det rimelige i, at de mange rastepladser nedgraderes. Det ser vi jo konsekvensen af i Bramming, og det er meget skidt. Både når man tænker på turismen til vestkysten, men også i forhold til de mange initiativer, vi i øvrigt tager for at beskytte og passe på naturen, siger Henning Ravn.

Rastepladsen nord for Bramming er ikke den eneste rasteplads i Esbjerg Kommune, som er blevet nedgraderet. Det samme er to rastepladser, nord og syd for Hviding. På de to pladser flyder det også med affald.