Rasteplads: Så blev affaldet fjernet i Bramming

Ingrid Lorentzen, som er nabo til den nu tidligere rasteplads på Varde Hovedvej, nord for Bramming konstaterer, at det kan betale sig at henvende sig til medierne. Nu er rastepladsen i hendes nabolag ryddet for affald.

BRAMMING: Ingrid Lorentzen, som bor på Varde Hovedvej og er nærmeste nabo til den nu nedlagte rasteplads ved Tømmerbyvej, er ikke i tvivl om, at det nogle gange hjælper at "true" med at gå til avisen. Så kommer der ofte skred i tingene.

Hun fortæller således, at hun i søndags sendte en hilsen til Vejdirektoratet efter, at JydskeVestkysten havde været på besøg for at dokumentere det affald og svineri, som i et stykke tid har præget den nu nedlagte rasteplads. Affald som papir, plast, tomme flasker, dåser og menneskeafføring lå spredt ud over pladsen, som er nedgraderet fra en rasteplads med toiletbygning, borde og bænke samt skraldespande til nu kun at være en holdeplads, hvor man hverken kan komme af med sit affald eller komme på toilettet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der er en sammenhæng mellem min henvendelse søndag til Vejdirektoratet og så, at der mandag morgen holdt to biler fra firmaet Ove Arkil på pladsen. Jeg talte med de to medarbejdere fra firmaet, som fortalte, at de mandag morgen havde fået en besked om, at de skulle køre til Tømmerby og rydde pladsen. Det gjorde de så. I løbet af et par timer blev pladsen gjort rent, og det blev gjort meget grundigt og synligt, fortæller Ingrid Lorentzen.