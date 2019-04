Partiet Stram Kurs med partileder Rasmus Paludan har tidligere lagt vejen forbi Haderslev, og meget tyder på, at et nyt stop i Jylland bliver Ribe, hvor han bekræfter at have planlagt en demonstration under Tulipanfesten i maj. Arkivfoto: Jacob Schultz

Alt tyder på, at Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs kommer til Ribe for at demonstrere under årets Tulipanfest. Byrådspolitiker håber, folk vil ignorere Stram Kurs-provokatøren, mens Syd- og Sønderjyllands Politi fortsat forholder sig afventende.

Ribe: Meget tyder på, at det i den kommende måned bliver Vestjylland, der får besøg af partileder Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs. Rasmus Paludan har igennem de seneste måneder skabt opmærksomhed omkring selv ved at gennemføre islamkritiske demonstrationer flere steder i landet, hvor det islamkritiske parti har skabt tumult og optøjer ved blandt andet at brænde koraner af. Igennem længere tid har der floreret rygter i Ribe og omegn om, at Rasmus Paludan ville afholde en demonstration i Ribe, og JydskeVestkysten har nu fået bekræftet fra partilederen, at han kommer til Ribe under Tulipanfesten, der afholdes fra 16. maj til 19. maj. Endnu er det ikke meldt ud, hvilken af dagene under Tulipanfesten, demonstrationen vil finde sted, ligesom Rasmus Paludan heller ikke har forklaret, hvor det vil være og på hvilket tidspunkt. Rygterne om en Stram Kurs-demonstrationen har også nået udvalgsformand i Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg, Karen Sandrini, der som beboer i Ribe selv plejer at deltage i Tulipanfesten. Og hun ærgrer sig. - Det er meget beklageligt, at Rasmus Paludan har meldt sin ankomst til Tulipanfesten, der er en byfest, som emmer af glædeligt gensyn med venner fra nær og fjern, og er en fest som alle ser frem til, siger Karen Sandrini.

Tankeløst Hun kalder Rasmus Paludan for en provokatør og en hadprædikant, som hun ønsker alle ville ignorere. - Det lader desværre bare ikke til at være tilfældet. Det er klart, at han har ret til at demonstrere, hvis det altså er det, han har i sinde at gøre under Tulipanfesten, men hans metoder hører bare ingen steder hjemme. Det er tankeløst, hjerteløst og respektløst, siger Karen Sandrini, der slet ikke mener, en eventuel demonstration hører hjemme til en byfest, hvor mange mennesker er samlet, og hvor der samtidig er masser af aktiviteter for børn. Hos Syd- og Sønderjyllands Politi har man ikke modtaget nogen henvendelse fra Rasmus Paludan, hvor han anmelder en demonstration i Syd- og Sønderjyllands Politikreds. - Kommer der en henvendelse, forholder vi os til den - lige som vi gør med alle andre anmeldelser af demonstrationer. Derudover har vi ikke nogen kommentarer, oplyser chefpolitiinspektør Bjarne Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.