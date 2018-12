Rapport afslører: Kvaglund-banden er den mindste

Esbjerg: Den gruppering, som Syd- og Sønderjyllands Politi betegner som Kvaglund-Banden i den bandekonflikt, der har hærget Esbjerg i over et år, er den mindste af de to grupperinger.

Ved et retsmøde i sagen om skyderi i en frisørsalon blev der i november læst op fra en rapport fra efterretnings- og analyseenheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi, der har udarbejdet statistik om Stengårdsvejs-Banden på baggrund af dataudtræk fra Det Centrale Kriminalregister. Der kom det frem, at politiet mener, at der er 26 medlemmer af grupperingen.

Der er udarbejdet en tilsvarende rapport for Kvaglund-Banden, og den rapport er blevet fremlagt i forbindelse med den igangværende sag, hvor tre mænd er tiltalt for bevidst påkørsel af en bil på en motorvejstilkørsel og for at have tæsket en mand, der var passager i bilen og have truet ham med pistol.

I rapporten over Kvaglund-Bandens aktiviteter og størrelse fremgår det, at Syd- og Sønderjyllands Politi har registreret 17 personer som medlemmer af grupperingen.