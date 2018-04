Rapport: 400 KV-master skæmmer værdifulde naturværdier

Hit med kortet

Kronborg efterlyser desuden, at Energinet kommer frem med et mere nøjagtigt projekteringskort, så borgere tæt på og i omegnen kan se, hvor linjeføringen tænkes at skulle gå.

- Hvis vi allesammen skal kunne forholde os konkret til det her, så er vi nødt til at vide, hvad og hvor det er, de påtænker at linjeføringen skal gå. Og samtidig vil jeg gerne have klar besked om, hvor lange strækninger, der kan kabellægges. Energinet selv siger fra et par kilometer til op mod 10 kilometer, men der er strækninger på 12 kilometer på Sjælland, der åbenbart kan graves ned. Jeg har forståelse for, at man ikke kan grave hele den 170 kilometer lange strækning ned, men når man selv har været med til at udarbejde en rapport om den skadelige indvirkning på natur og miljø, der er en følge af 42 høje master, så må man vise noget mere vilje. Jeg ved godt, at vores energiminister (Lars Chr. Lilleholt (V), red.) ikke bor i Jylland, men det vil måske være oplagt, at ministerenhavde brugt påske til at køre herover og se vores dejlige område, så han kan bibringes en forståelse af, hvad det er, man er i gang med at ødelægge, siger Kronborg, der har tilsendt ministeren rapporten, "da han er i tvivl om, hvorvidt ministeren har læst den".