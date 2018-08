Rambuktyvene trak spor af kæmpe glasstykker efter sig

Alt er knust. En af naboerne til cykelforretningen, Per Wilton, tager skaderne i øjesyn. Det ventes at koste mindst 100.000 kroner af udskifte det store vinduesparti med parnserglas og metalprofiler. Foto: Lars Stokbro

Panserglasset hos cykelforretning i Esbjerg holdt stand igen, men stort oprydningsarbejde sat i gang for at fjerne glasstykkerne på vejene og i butikken er der skader for over 100.000 kroner.

Esbjerg: Med et ordentlig brag bakker fire maskerede rambuktyve en stor kassevogn ind i et 6-8 meter højt vinduesparti hos cykelforretningen Fri Bikeshop på Gl. Vardevej i Esbjerg. Det kan man se på butikkens overvågningskamera, der også viser, at der er tale om en hvid kassevogn. Man ser fire personer hoppe ud af bilen, men hurtigt kravler en ind i bilen igen og kører fra stedet, mens de tre andre flygter til fods. - Der har stået en sky af glas efter bilen. Vores panserglas holdt stand, så de opgav at komme ind til vores cirka 300 cykler i butikken, fortæller cykelhandler Carsten Nielsen, der havde en lang nat fra kl. 02.33 søndag, da indbrudsforsøget fandt sted. Naboer alarmerede politiet. De store glasstykker fra de delvist knuste kæmperuder lå på bilens tag og blev spredt på veje og fortove, da tyvene maskerede med elefanthuer flygtede mod nord ad Gl. Vardevej mod Esbjerg Storcenter. Glasset blev allerede om natten samlet op, så ingen kom til skade. - Jeg er da træt af de indbrudsforsøg. Det er vist tredje gang, siden vi byggede om i 2007 og fik panserglas i alle facadevinduerne, fortæller Carsten Nielsen. Tyvene har aldrig fået noget ud af forsøgene, men det koster mandskabstimer at rydde op, og i denne omgang er en del udstillingscykler blevet ramt af glasstykker og de kraftige vinduesprofiler. Den tunge bil har presset vinduespartiet en meter ind i butikken. Et glarmesterfirma måtte opgive at afdække vinduet søndag morgen på grund af risikoen for nedstyrtende glasstykker.