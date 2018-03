Rambøll og SubC Partner går sammen om store olie- og gasprojekter

To store aktører i offshorebranchen i Esbjerg ser store muligheder ved et fremtidigt samarbejde.

Esbjerg: Den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll og projektvirksomheden SubC Partner i Esbjerg har indgået en samarbejdsaftale med det formål at levere skræddersyede EPCI-løsninger, som står for engineering, indkøb, konstruktion og installation og er betegnelsen for store helhedsløsninger i offshorebranchen.

De to virksomheder, som beskæftiger sig med projekter indenfor olie-, gas- og vind, lægger ikke skjul på, at de ser store muligheder i at kombinere deres spidskompetencer indenfor henholdsvis projektering/rådgivning og fabrikation/installation.

- Vores tidligere erfaringer med SubC som partner har fungeret over alle forventninger, og vi er derfor meget tilfredse med at formalisere samarbejdet. Som en forholdsvis ny virksomhed udmærker SubC sig ved at tænke ud af boksen, hvilket er et godt supplement til Rambølls etablerede position på markedet, udtaler Søren Eg Hansen, projektdirektør, Rambøll.

Med en solid historik af offshoreprojekter bag sig - særligt i Nordsøen - vil Rambøll-SubC samarbejdet kunne tilbyde en bred vifte af integrerede og skræddersyede løsninger til EPCI-markedet.

- Vi oplever, at kunderne i højere grad tænker i helheder og ønsker at integrere designfasen med fabrikation og installation for at opnå et smidigere projektforløb. Med Rambøll-SubC partnerskabet ønsker vi at imødekomme det behov. Som totalentreprenør kan Rambøll-SubC varetage alle projektfaser, hvilket holder projekterne på rette kurs både økonomisk, tidsmæssigt og kvalitetsmæssigt, siger Tonny Klein, direktør hos SubC Partner og fortsætter:

- Siden SubC blev etableret, har vi oplevet stor vækst i et udfordret marked, og vi har formået at få en fod indenfor lokalt omkring Nordsøen. Vi er overbevist om, at et tættere samarbejde med Rambøll kan gavne begge parter. En af vore centrale målsætninger er at levere innovative og økonomisk fordelagtige løsninger til vores kunder og samtidig reducere risici ved offshore operationer, udtaler Tonny Klein.

Et kik ind i fremtiden tegner da også lyst for partnerskabet, der ser dagens lys i kølvandet på sanktioneringen af genopbygningen af Tyra-feltet.

- Tyra Future-projektet har enorm betydning for hele olie- og gasindustrien i Esbjerg. Som underleverandører står Rambøll-SubC klar til at støtte den positive udvikling lokalt, ligesom at vi ser gode muligheder for Rambøll-SubC partnerskabet på vore udenlandske markeder, oplyser Søren Eg Hansen.