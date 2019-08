Ribe: Ribe BK har allerede fået fat på en del piger, som er begyndt at spille fodbold. Men alligevel vil man gerne have fat i endnu flere piger. -

Derfor kommer DBU's Pigeraketten til Ribe på fredag klokken 14.30, hvor alle piger mellem 5 og 11 år er velkomne, uanset om man har prøvet at spille fodbold før eller er helt ny.

- Vi oplever en stor interesse for pigefodbold i Ribe, hvor vi har hold i alle årgange fra små fødder og op til u16, dog med undtagelse af u14, siger Ivan Langmach Jacobsen fra Ribe BK.

Når Pigeraketten lander, sker det med en række sjove aktiviteter og fantasifulde lege. Deltagerne skal blandt andet forbi Mælkevejen, Saturn og Solen, og klubbens frivillige er med til at guide hele vejen igennem solsystemet mod den sidste og afgørende opgave: at samle nøglen til klubhuset.

- Hvis din datter og hendes veninder har lyst til en dag i stjernernes tegn samt til at prøve fodbold på en sjov måde, så er det bare om at møde op på fodboldbanerne bag Ribe Fritidscenter den 23. august klokken 14.30. Hvis de går i SFO, kan de følges med dem derfra, siger Ivan Langmach Jacobsen.

Det er gratis og uforpligtende at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Det eneste, man skal medbringe, er en ordentlig gang godt humør, masser af gå-på-mod, vandflaske og tøj til at bevæge sig i.

Mor og far er naturligvis også velkomne til at være til stede til det hele, og når dagen er veloverstået, er der masser af information at hente om dét at være medlem af en fodboldklub.