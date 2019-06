Radikale vil sætte Esbjergs skoler fri

Esbjerg Kommune: Lærerne i Esbjerg Kommune kan se frem til at skulle løbe endnu stærkere, når effektiviseringstiltagene på Børn & Famileområdet bliver effektueret.

Men står det til De Radikale, er der en stor håndsrækning på vej til landets kommuner på skoleområdet.

Folketingsmedlem Lotte Rod valgt i Sydjyllands Storkreds og medlem af byrådet i Esbjerg Anne Marie Geisler Andersen har netop lagt sidste hånd på et nyt skoleudspil, og ifølge Rod er det nødvendigt at gøre noget med det samme.

- Vi vil afsætte en milliard kroner ekstra om året til folkeskoleområdet. I Esbjerg Kommune vil det betyde et løft på 19,4 millioner kroner, og det svarer til 35 lærerstillinger. Der er brug for flere lærere til at løfte opgaverne, og med udsigt til flere børn og ældre er de her spareøvelser et tilbagevendende problem. Kommunerne har simpelthen for få penge til at kunne levere en tilfredsstillende folkeskole. Derfor vil vi have pengene lagt ind i arbejdstidsaftalen, så vi er sikre på, at de ikke bliver brugt på alt muligt andet, siger Lotte Rod.