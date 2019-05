Radikale håber på ny ghettoaftale - LA afviser

Selv om ghettoaftalen er vedtaget som et bredt politisk forlig, håber Lotte Rod og Det Radikale Venstre stadig på, at man kan nå at rulle dele af aftalen tilbage. Liberal Alliance og Henrik Dahl holder dog fast i, at selv om ghetto-aftalen er drastisk, så er den nødvendig.

Esbjerg: Hvis udviklingsplanen for Stengårdsvej vedtages, vil den samlede udgift til nedrivning, genhusning og lejetab være cirka 40 millioner kroner. Planen er derfor både for dyr og for dum, mener folketingsmedlem Lotte Rod fra Det Radikale Venstre, der ikke var et af aftalepartierne bag ghettopakken fra Christiansborg.

Selv om planen er vedtaget med et meget bredt politisk flertal, der foruden regeringen også talte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, tror hun på, at det er muligt at rulle dele af aftalen tilbage.

- Det er en meget dyr løsning, man har vedtaget her. Jeg synes helt grundlæggende, at det er forkert, at man fra Christiansborg trækker de her regler ned over hovedet på lokalområderne. I Det Radikale Venstre har vi derfor også et nyt politisk forslag. Vi vil give Stengårdsvej to år til at få flere mennesker i arbejde, så de selv kan arbejde sig af ghettolisten og slippe for at skulle til at rive boliger ned, siger Lotte Rod.

Men er det ikke netop, hvad man siden 2016 har forsøgt at gøre i Esbjerg med bydelsprojekt 3i1, der blandt andet har tilbudt beboere i socialt belastede områder job og uddannelsesvejledning?

- Jo, men så lad os da understøtte det lokale og ikke ødelægge det, siger Lotte Rod.