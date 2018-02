Radikal politiker i stormvejr

Anne Marie Geisler Andersen er landet i intern, politisk polemik, efter at hun på det seneste byrådsmøde kritiserede supercykelsti-strækningen i Kirkegade og inddrog den tidligere udvalgsformand for Teknik & Bygge.

Esbjerg: Det Radikale Venstres nyvalgte byrådsmedlem, Anne Marie Geisler Andersen, nåede kun til sit andet byrådsmøde i Esbjerg Byråd, inden hun landede sig selv i en mindre, intern lokalpolitisk krise. Flere kritiserer hende nu for, at hun i forbindelse med byrådets behandling af sagen om supercykelstien ved Baggesens Allé kastede sig ud i en kritik af den første supercykelsti-strækning i Kirkegade, der under stor festivitas blev indviet i november sidste år af Teknik & Byggeudvalgets daværende formand, Anders Kronborg (S). I den forbindelse nævnte hun også Anders Kronborgs navn og gjorde grin med et argument, der angiveligt er blevet fremsat af netop Kronborg i en samtale mellem de to: "At kalde den en supercykelsti minder mest af alt om kejserens nye klæder. Den starter med en blomsterkasse lige midt på stien foran cykelbroen ved Havnegade. På lange strækninger er cykelstien i Kirkegade kun markeret med en rød plamage på jorden, hvorfor bilerne lukker af for cyklister. Længere ude ad Kirkegade er der ikke engang en markering på vejen. Kronborg argumenterede med, at de mange parkerede biler gør, at folk kører langsommere, hvormed trygheden øges. Men hvis parkerede biler kan gøre det ud for en supercykelsti, ja så har vi godt nok mange supercykelstier i Esbjerg Kommune", lød det.

Supercykelstien Supercykelsti-strækningen i Kirkegade er en del af den i alt 6,5 km lange cykelsti, der går fra den sydvestlige del af Tarp langs Stormgade, Spangsbjerg Kirkevej og Kirkegade inden den møder Landgangen i Havnegade. Det er Esbjergs første supercykelsti.

Upassende Det er mildt sagt ikke faldet i god jord hos hverken Anders Kronborg (S), gruppeformanden for socialdemokraterne, Søren Heide Lambertsen, der har overtaget udvalgsformandsposten for Teknik & Byggeudvalget eller for den sags skyld Venstres Anders Rohr Jørgensen, der både før og nu er udvalgsmedlem i Teknik & Bygge. De to sidstnævnte kalder det "upassende" at angribe et tidligere byrådsmedlem, der ikke har mulighed for at tage til genmæle i byrådssalen. - Det er simpelthen ikke passende, når Kronborg ikke kan rejse sig op og forsvare sig, mener Anders Rohr Jørgensen, mens Søren Heide Lambertsen har bedt Anne Marie Geisler Andersen om en samtale. - Jeg synes ikke om den måde at rette kritik på. Hvis der er nogen, der har kæmpet for cyklistforhold, så er det Anders, og jeg synes ikke, man på den måde skal minimere hans indsats og kritisere, når han ikke er tilstede. Der er ikke nogen, der i Esbjergs nyere historie har gjort så meget for cyklismen, siger gruppeformanden. Kronborg selv lægger ikke skjul på, at han er vred: - Hun må have de holdninger, hun vil, men jeg synes, det er på et meget lavt niveau. Det er en utrolig let, retorisk omgang, og når hun vil kritisere, kan hun jo rette kritikken mod udvalgets eller byrådets beslutninger helt generelt, siger Kronborg, der også har givet sin mening til kende over for Anne Marie Geisler Andersen.