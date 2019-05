Rågeunger forsinker Ribes vejprojekt

Ynglende råger medfører, at Vejdirektorat endnu ikke har fået fældet de nødvendige træer i forhold til for alvor at få sat sat gang i vejprojektet gennem Ribe Plantage.

Ribe: 13 træer.

Det er det antal, Vejdirektoratet ikke kan få fældet på vestsiden af hovedvej 11 igennem Ribe Plantage, og som dermed bliver skyld i, at udvidelsen af vejen fra to til fire spor bliver forsinket.

Årsagen er, at de 13 træer gemmer på rågereder, og disse reder kan man ikke fjerne, så længe der er unger i rederne.

- Vi fandt ud af, der var ynglende råger for omkring en måned siden, og det var sådan lidt hovsa. Vi kan ikke bare fælde træerne, og selvom vi ikke bliver voldsomt forsinkede, så tager det alligevel lidt ekstra tid, før vi kan fælde træerne og komme videre med selve udvidelsen, siger projektleder hos Vejdirektoratet, Mike Boesen, der indrømmer, at det havde været nemmere, hvis man havde fældet træerne, inden rågerne fik unger.

- Det er svært at sige, hvornår rågerne er væk, men vi håber på at vi kan fælde træerne i næste uge, siger han og forklarer, at Vejdirektoratet tager så meget hensyn, som de overhovedet kan. Og det er et ganske betydeligt setup for at fjerne rågeunger i 13 træer.

- Vi har netop haft droner oppe med varmesøgende kameraer og vi har haft en klatrer oppe i træerne for at tjekke, om der var unger i rederne. Han kunne dog ikke komme helt op, fordi grenene blev for tynde, så vi tager naturen seriøst. Det skal vi gøre, siger Mike Boesen og uddyber, at man desuden har et rigtigt godt samarbejde med Ribe Jagtforening i forhold til regulering af råger.