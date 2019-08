Råd anbefaler autocamperpladser ved Kammerslusen og på Mandø

Hos Autocamperrådet giver man ikke meget for udokumenterede påstande om ulovlige parkeringer og afføring fra campister ved Mandø Ebbevej og på Mandø. Man opfordrer derimod til dialog, og rådet ser gerne, at der både kommer en plads til autocampere på Mandø og ved Kammerslusen, fordi autocampere er et markant voksende segment i Danmark.

Ribe: Under overskriften "Autocamperturister igen under angreb" kritiserer Autocamperrådet i Danmark de påstande, der er bragt frem fra blandt andre Mandø Fællesråd og lokale borgere omkring Mandø Ebbevej, hvor alt for mange autocampere holder uden for campingpladser.

I indlægget skriver rådets næstformand, Jan Mattson, at autocampere naturligvis skal overholde loven, og kun parkere, hvor man er til mindst mulig gene for medmennesker og den øvrige trafik. Dette mener Jan Mattson da også, at langt størstedelen netop gør i respekt for naturen og befolkningen, og han noterer sig, at det diskuteres omkring både Mandø Ebbevej og Mandø, at en bedre skiltning kan være vejen frem for at forhindre autocampere i at parkere.

Men frembringelse af løse og udokumenterede påstande i medierne om ulovlige parkeringer og funden afføring er ikke vejen frem, for i stedet skal sager løses ved dialog.

- Det kunne være ved, at man tager en dialog med Autocamperrådet, hvor man ser på mulighederne for at byde autocamperne velkommen ved at indrette deciderede autocamperpladser eller P-pladser. Vores opfordring er, at flere campingpladser bør følge med tiden, for autocampere er bare et voksende segment, og vores anbefaling er, at Mandø Camping laver en plads til autocampere. Det ville være helt unikt, siger Jan Mattson og henviser til, hvordan en campingplads i Emmerlev Klev har investeret stort i en modernisering for netop at satse på autocampere.