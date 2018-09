Quickfix virkede ikke: Nye oversvømmelser

Din Forsyning erkender, at der stadig er problemer med kloakken på Strandby Kirkevej. Men mener, at omfanget af oversvømmelser i nat var mindre. Talsmand kræver flere forbedringer.

Esbjerg: Oversvømmelser af kældre i Esbjerg fortsætter. Natten til fredag fik i hvert fald fire villaer vand i kældrene, bekræfter Din Forsyning. Værst er det gået ud over Bonnie Dyrecenter igen.

Dyrecentret Strandby Kirkevej 138 har ofret mange hundrede tusinde kroner på nyt kloaksystem i kælderen. Alligevel blev vandpresset så stort natten til fredag, at en nystøbt betonkrave med et fastboltet dæksel over et stort kloakrør blevet skudt i vejret af vandpresset fra kloaksystemet.

- Nogle steder har quickfixet ikke virket, siger Betina Lauridsen, kundecenterchef ved Din Forsyning, med henvisning til den midlertidige foranstaltning, der er indrettet for at lede regnvandet væk uden om de nedgravede rør.

- De steder, hvor der er kommet vand ind i nat, vil man jo ikke synes, at det virker. Men quickfixet har virket i langt de fleste tilfælde. Vi har hørt om fire, der har fået vand i kældrene natten til fredag, fortsætter kundecenterchefen.

Hun forsikrer, at der er sat folk på sagen fredag morgen, ligesom en vagt var ude på Strandby Kirkevej under nattens regnskyl.