Esbjerg: Henrik Vallø (Borgerlisten) er ikke alene om sin kritik af de ni pullerter, der inden længe skyder op rundt om Esbjergs gågade i et forsøg på at mindske den ulovlige trafik. Flere af gågadens forretningsdrivende har svært ved at se, at kørslen udgør så stort et problem, at det er forsvarligt at bruge 900.000 kroner på at sætte pullerter op.

- Det er lidt ligesom sagen med bommene i Marbæk, der har frataget gangbesværede og handicappede muligheden for at nyde de skønne naturomgivelser. Så vidt jeg husker, var der en, der i den forbindelse udtalte, at kommunen i et forsøg på at løse et problem, som ingen kan se eksisterer, skaber et nyt og ganske reelt problem. Det mener jeg også vi gør med de nye pullerter. Vi skyder gråspurve med kanoner, siger Henrik Vallø.

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S) er uenig.

- Det har igennem flere år været et problem, at adgangsbegrænsning, der skulle regulere kørslen i Esbjergs gågade, ikke har været overholdt. Det skaber farlige situationer, når varebilerne kører inde i gågaden, mens der er mange mennesker. Pullerterne skaber trygge forhold for de gående, og her er altså ikke tale om nye regler - blot en håndhævelse af de eksisterende, siger udvalgsformanden.