Psykiatrien vil reducere brug af tvang

Gennem tre års arbejde er det lykkes for psykiatrien i Region Syddanmark at få nedbragt anvendelsen af tvang inden for psykiatrien.

Sygdom: Danske Regioner og regeringen indgik i 2014 en aftale om at halvere brugen af tvang i psykiatrien til og med år 2020. I Region Syddanmark blev det besluttet at opnå målet om en halvering ved udgangen af 2019 og arbejde på en fastholdelse af målet fra 2019-2020. Psykiatrien i Region Syddanmark er kommet langt i bestræbelsen på at reducere anvendelsen af tvang i bred forstand. Men der er områder, hvor indsatsen endnu ikke går i den rigtige retning. Men det vil blive indhentet i de kommende år af aftaleperioden, skriver regionen i en pressemeddelelse.

Ud over fortsat ledelsesfokus er efteruddannelse af medarbejderne et centralt element i bestræbelserne på ikke alene at komme i mål med halveringerne, men at fastholde dem i fremtiden. Regionsrådet i Region Syddanmark bevilgede 43 millioner til kompetenceudvikling i psykiatrien 2015-18 - midler der skal være med til at nedbringe tvang.