Psykiatrien bruger Lean-principper til at skabe mere værdi for patienterne

Personalet på den psykiatriske afdeling, Afsnit A, i Esbjerg har fået mere styr på deres arbejdsgange, hvilket giver bedre tid til at afvikle gode udskrivningssamtaler med patienterne. En del af de ansatte har deltaget i to workshops og deltager i løbet af foråret i en workshop mere. Arkivfoto

Et forbedringsarbejde giver i øjeblikket resultater i psykiatrien. Ansatte på Afsnit A i Esbjerg har fået mere struktur på deres arbejdsgange - til glæde for både dem selv og for patienterne.

Esbjerg: Patienterne får mere ordnede forhold og faste rammer for udskrivningen, og de ansatte får langt bedre arbejdsbetingelser. Sådan lyder konklusionen på en proces, som Region Syddanmark har igangsat for at forbedre arbejdsgangene på de forskellige sygehuse. Nu er turen kommet til psykiatrien, og på den psykiatriske afdeling, Afsnit A, i Esbjerg deltager en række ansatte i et forbedringsforløb. Det består af tre workshops. To er allerede afviklet; den sidste afvikles i løbet af foråret. Forløbet skal skabe mere værdi for de psykiatriske patienter, og de ansatte, som deltager, har valgt at se på, hvordan man kan forbedre udskrivelsessamtalerne. Oversygeplejerske Jens Egon Hansen fra Esbjerg er afdelingsleder i psykiatrien i det gamle Ribe Amt. Han er begejstret for forløbets foreløbige resultater og siger: - På afdelingen kan vi tydeligt se, at det, personalet lærer på workshops, virker i praksis. Før vidste hverken patienter eller sygeplejersker, hvornår på dagen en psykiatrisk patient skulle udskrives. Der var også stor usikkerhed omkring, hvilke lokaler lægerne skulle bruge til samtalerne. Nu har man indført, at alle psykiatriske patienter udskrives klokken 10.00, og der er på forhånd booket lokaler til samtalerne. Al dokumentation foregår under samtalen - ikke bagefter - og der er sat god tid af til den enkelte samtale. Han tilføjer: - Det betyder, at den psykiatriske patient ved, at tidsplanen holder, og kan aftale med de pårørende, hvornår han eller hun skal hentes. Det giver tryghed for patienterne, og samtidig fjernes noget af arbejdspresset hos de ansatte.

Det var dejligt at mærke medarbejdernes begejstring. De ansatte fik et herligt lys i øjnene, når de opdagede, hvordan selv meget små ændringer har stor betydning for deres arbejde på afdelingen. Inge Gustavsen, forbedringskonsulent og teamleder på workshop 2

Den syddanske forbedringsmodel Region Syddanmark vil forbedre arbejdsgangene på regionens sygehuse med det formål at skabe mere værdi for patienterne.Regionen har købt et koncept, udviklet i USA, og har efterfølgende skabt sin egen forbedringsmodel, baseret på en Lean-tankegang.



Det betyder, at man arbejder målrettet på at skabe værdi for patienterne med brug af den mindst mulige indsats.



Patienterne sættes først, og der arbejdes på at opnå den højeste sikkerhed og den største kvalitet.



De ansatte på Afsnit A har været på to workshops, og workshop nummer tre afvikles i løbet af foråret.



I forbedringsarbejdet har medarbejderne valgt at fokusere på udskrivningssamtaler.

Frygtede besparelser Jens Egon Hansen oplyser, at nogle af de ansatte i Afsnit A i starten var skeptiske. I forløbet anvendes nemlig Lean-principper, som i erhvervslivet er kendt for at skabe besparelser og blev anvendt hos bilproducenten Toyota som nogle af de første, og mange medarbejdere i psykiatrien frygtede, at de efter en workshop skulle løbe stærkere og nå endnu mere. Ifølge Jens Egon Hansen er der dog nærmest sket det modsatte. Han fortæller: - Efter de to workshops er der kommet mere struktur på afdelingen, hvilket fjerner en del af det arbejdspres, personalet føler. De ansatte har lært at rydde ud i unødvendige arbejdsgange, og det betyder, at de får mere tid til vigtige opgaver, hvilket giver en større kvalitet i det arbejde, der udføres. På spørgsmålet, om den nye måde at føre udskrivningssamtaler på, har givet gladere, psykiatriske patienter, svarer Inge Gustavsen, forbedringskonsulent og med i regionens forbedringsteam: - Jeg har ikke nogle data, der dokumenterer det, men vi har fået tilbagemeldinger fra patienter, der synes, det er en god oplevelse med den nye måde at afvikle samtalerne på. Erfaringerne fra Afsnit A i Esbjerg deles med andre psykiatriske afdelinger i regionen. Det sker blandt andet ved videotransmission af de samtaler, der runder hver workshop af.