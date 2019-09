Protester: 200 nægter at være nabo til psykisk syge misbrugere

Tirsdag skal Plan & Miljøudvalget tage stilling til indsigelser fra op mod 200 borgere mod nyt hjem til 12 psykisk syge misbrugere på et hjørne af campusområdet. Også Aalborg Universitet Esbjerg har protesteret.

Esbjerg: Det var på forhånd varslet, at der ville indløbe massive beboerprotester fra Gjesingområdet mod det kommende byggeri af et nyt bosted for psykisk syge misbrugere på et hjørne af campusområdet ved Niels Bohrs Vej-Spangsbjerg Møllevej, da plangrundlaget i foråret var i høring. Nu har forvaltningen så at sige gjort boet op, og det viser sig, at der er indløbet fire indsigelser underskrevet af ikke færre end 190 borgere. Hertil kommer svar fra Aalborg Universitet, Miljøstyrelsen og Banedanmark, hvoraf de to sidstnævnte ikke har betydning ud over en teknisk tilføjelse. Sagen om det nye bosted, der reelt er en flytning af Bostøtten Sjællandsgade med 12 sindslidende misbrugere fra en placering i samme bygning som 34 ældreboliger i indre by, har også politisk vakt et vist røre. Det tog flere år at debattere sig frem til en alternativ placering til bostedet, efter at flere andre adresser havde været i spil for blot at blive forkastet.

Sagen kort Botilbuddet Sjællandsgade er et botilbud til 12 borgere med såkaldte dobbeltproblematikker, nemlig både psykiatriske problemer og misbrug. Botilbuddet er organiseret under Center for Misbrug & Udsatte og blev etableret i forbindelse med kommunens aftale med Socialministeriet om deltagelse i Hjemløsestrategien.

Placeringen af botilbuddet i Sjællandsgade 10, hvor der også er ældreboliger, har i perioder givet anledning til klager fra naboer. I foråret 2013 voksede protesterne, og der blev fremsendt klager til det daværende byråds medlemmer. Stort set siden blev der i årevis forgæves arbejdet på en løsning.

Flere emner Tirsdag skal Plan & Miljøudvalget beslutte, om man vil oversende kommuneplanændring og lokalplan for det planlagte byggeri til endelig vedtagelse i Esbjerg Byråd, men inden skal politikerne debattere indsigelserne, der går på emner som områdets vedtagne anvendelse til studieformål, det nye byggeris omfang og placering, nærheden til skovbyggelinjen, lys- og indbliks-gener, frygt for støj samt utryghed og værdiforringelser. Aalborg Universitet Esbjerg gør indsigelse mod, at der prioriteres sociale boliger i et område, "hvor der gennem årene er meldt markant ind til kommunen med ønsker om at indfri et reelt behov for etablering af boliger til unge under uddannelse. Aalborg Universitet anmoder i den forbindelse om et svar på, hvor Esbjerg Kommune vil anvise boliger til unge under uddannelse på campussletten/i nær-området, når man med planforslagene etablerer et socialt botilbud i et område planlagt til uddannelses-formål.

Kuriøst Som et kuriosum er en længere mail-udveksling mellem ledende medarbejdere på Aalborg Universitet påhæftet indsigelsen. Her kan man se, at universitetsdirektøren for AAU rådgiver blandt andet campusdirektør og to andre medarbejdere om formuleringer og argumentation i det indledende arbejde med indsigelsen dateret den 10. april 2019: "I kan overveje, hvordan det formuleres. Det kan måske være kontraproduktivt at være ekskluderende over for socialt udsatte i forhold til at slå på, at der i stedet for er behov for studieboliger, og at vi har argumenteret for dette længe", skriver universitetsdirektøren til sine folk.