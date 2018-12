Protest: Borgmester fik 4176 Borgerservice-underskrifter

Ældre Sagen i Ribe og Bramming bryder sig ikke om, at den personlige betjening på Borgerservice i de to byer forsvinder fra 1. januar 2020. Derfor var formændene for de to foreninger mandag sidst på eftermiddagen på besøg hos borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V).

ESBJERG: Formanden for Ældre Sagen i Bramming, Jørgen Engkebølle, brugte ord som "chokerende" og "uanstændigt", da han mandag sidst på eftermiddagen holdt en lille tale med borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V), som tilhører.

Jørgen Engkebølle var sammen med formanden for Ældre Sagen i Ribe, Jenny Beck samt Dagmar Rasmussen, ligeledes fra Ribe troppet op på Esbjerg Rådhus for at overrække borgmesteren 4176 underskrifter, som støtter Ældre Sagens krav om at bevare den personlige betjening på Borgerservice i de to byer.

Alle byrådets partier står bag beslutningen om at lade den personlige betjening afløse af det, der kaldes fjernbetjent borgerservice, hvor man i fremtiden via en skærm på Borgerservicecentret i Ribe og Bramming skal have hjælp af en medarbejder, som sidder på rådhuset i Esbjerg.

- Det er en imponerende mængde underskrifter I har samlet. Beslutningen er en del af det samlede budgetforlig, som jo består af små og store besparelser og tiltag, og nu bruger vi så hele 2019 til at prøve denne tekniske løsning af. Og så skal vi jo evaluere, om det er en løsning, som virker. Det har virket i andre kommuner, understregede Jesper Frost Rasmussen, da han havde modtaget underskrifterne.

Borgmesteren åbnede op for, at Ældre Sagen kan være med til at evaluere ordningen med den fjernbetjente borgerservice, som træder i kraft fra årsskiftet - dog således, at der både i Ribe og Bramming fortsat i hele 2019 vil være medarbejdere, som kan hjælpe borgerne med at bruge det nye system.