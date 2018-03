Projekt NICE gik i luften i Ribe

Ribe: I bidende kulde blev der lørdag på fornemste vis budt velkommen til turister og besøgende.

Der blev smilet og vinket. Der blev delt blomster ud. Der blev uddelt gode råd og flyers, og på Domkirkepladsen sørgede søde mennesker for, at Ribes gæster ikke parkerede ulovligt på pladsen.

Alt sammen som en del af konceptet NICE, hvor Ribe skal være Danmarks venligste by, og efter igennem flere måneder at have arbejde på projektet var lørdag første dag med helt konkrete, venlige tiltag.

- Det er helt tydeligt, at de biler der kører forbi synes, at det er sjovt, at vi står her. De smiler og vinker, og jeg er sikker på, at vi giver dem en god modtagelse, siger Marie Nielsen, der var en de frivillige ved byskiltet. En anden frivillig, Laila Vejrup forklarede, folk bliver glade og roser dem for initiativet, mens en delegation ved P-Syd både talte med turister fra Beijing og et par fra Holte, og uddelte blomster til hollandske og skotske turister, der alle var meget glade for den storslåede modtagelse i Ribe.