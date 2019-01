Projekt Energien i Skads-Andrup sprænger budgettet

Esbjerg Kommune: Det er for så vidt med pistolen for panden, at de otte partier i Esbjerg Byråd nu skal beslutte sig for, om de kan finde yderligere 1,4 millioner kroner på det kommunale budget, efter at det har vist sig, at Projekt Energien i Skads-Andrup bliver noget dyrere end antaget.

Utopisk

Ifølge borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har Lokale- og Anlægsfonden betinget sig, at byggeriet går i gang i februar eller senest tre måneder derefter, og fonden har desuden både afvist at øge sit tilskud eller beskære projektet, så de allerede afsatte midler rækker. Efter mange års indsamlings-indsats, der har resulteret i to millioner kroner samt en beregnet værdi på eget arbejde til cirka en halv million kroner, er det utopi at tro, at lokalrådet i Skads-Andrup skulle kunne skaffe 1,4 millioner kroner inden for de næste par måneder, siger borgmesteren.

- De gode folk i Skads-Andrup har brugt 10 år på at tilvejebringe de midler, der er til rådighed i dag, så for mig at se er der er kun den mulighed tilbage, at Esbjerg Kommune, som er den fremtidige ejer af Energien, finder de sidste midler. At give et langfristet kommunalt lån er ikke en løsning, idet Esbjerg Kommune jo ejer bygningerne og står for driften bagefter, siger Jesper Frost Rasmussen og tilføjer, at Kultur & Fritidsudvalget tager endelig stilling i sagen den 15. januar, når de politiske gruppe har tilkendegivet deres holdninger.