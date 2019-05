Programmet klar til Rued Langgaard Festival

Ribe: Rued Langgaard Festival 2019 finder sted i Ribe 5.-8. september. Og nu er programmet klar.

Rued Langgaard Festival kan i år fejre sit 10-års jubilæum. Det sker med fire tætpakkede dage med klassisk musik, der med temaet natur har særligt fokus på den norske komponist Edvard Grieg. Grieg var blandt tilhørerne, da den blot 11-årige Langgaard spillede sin debutkoncert i Marmorkirken i 1905. Siden kom Grieg og den norske natur til at spille en helt særlig rolle for Langgaard, der ofte skrev musik til tekster af norske digtere.

Det gælder blandt andet storværket Sinfonia interna, hvor drømmebilleder og natursyner går i ét. Langgaard kæmpede i sin tid forgæves for at få Sinfonia interna opført sammen med sit visionære værk Sfærernes Musik. Som fejring af festivalens 10 år bliver Langgaards vision for første gang nogensinde virkeliggjort. Det sker, når de to værker opføres sammen ved en stort iscenesat koncert for solister, kor og orkester.

Centralt i festivalen står desuden en uropførelse af 24-timers værket Krist Klangen, hvor den danske komponist Niels Lyhne Løkkegaard med ni tonegeneratorer, to orgler og et kor forlænger og forvandler slutakkorden i Sfærernes Musik.