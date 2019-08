Professionel golf tour kommer til Esbjerg

Noget at se på

- At vi som værtsklub kan have hele fire spillere med i denne turnering er helt fantastisk. Jeg ved, at alle fire spillere har arbejdet rigtigt hårdt for at blive klar til denne turnering, og de glæder sig til at vise klubbens medlemmer og andre tilskuere, at de hører til på dette niveau, fortæller trænermanager Johannes Eriksen i en pressemeddelelse.

Der er derfor god grund til at kigge forbi Esbjerg Golfklub i uge 34 og opleve nogle af landets bedste spillere, når de bliver udfordret på den gode bane i Esbjerg.