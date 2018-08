Produktionsskole giver op: Standser betalinger og stiler mod konkurs

Bestyrelsen for Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE) traf på ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag aften beslutning om at standse betalingen af regninger. Stiler efter konkursbegæring i denne uge.

Esbjerg: Produktionsskolen i Esbjerg - Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE) - synger på absolut sidste vers. På et ekstraordinært møde mandag aften besluttede bestyrelsen at standse betalinger af regninger og andre fordringer med henblik på en konkursbegæring i Skifteretten senere på ugen. "Det er på mødet besluttet at skolen dags dato går i betalingsstandsning, og der arbejdes mod en konkursbegæring i denne uge", skriver bestyrelsen på skolens hjemmeside. Ifølge bestyrelsesformanden for EFE, Britta Bendix, holder skolen åbent måneden ud, så eleverne kan vejledes bedst muligt til andre tilbud i samarbejde med Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommunes Jobcenter har også erklæret sig klar til at hjælpe medarbejderne på skolen videre. - Men vi standser betalingerne nu med henblik på at begære os selv konkurs hos Skifteretten. Jeg har fået i opdrag at kontakte en advokat i dag (tirsdag, red.) og sætte det iværk. Nu må vi tage ansvaret for elever og medarbejdere på os - vi kan ikke sidde og vente på, at en af vore samarbejdspartnere indgiver konkursbegæring mod os, fordi vi ikke kan betale vores regninger, siger Britta Bendix. Beslutningen mandag aften er en direkte konsekvens af det nej til økonomisk krisehjælp, som Esbjerg Byråds økonomiudvalg meddelte EFE mandag. Bordet rundt - fra S, SF til Borgerlisten, De Konservative og Dansk Folkeparti - blev der rystet på hovedet til ansøgningen fra EFE om akut lån eller tilskud i størrelsesordenen halvanden million kroner. Esbjerg Kommunes økonomiafdeling havde forinden kastet sig over produktionsskolens regnskab med henblik på at kunne forvisse politikerne om, at halvanden million kroner ville være nok til at bære den selvejende institution under Undervisningsministeriet gennem krisen. Den garanti kunne økonomifolkene imidlertid ikke give politikerne, og derfor blev svaret på EFEs bøn om hjælp et nej. Britta Bendix, der også er medlem af Venstres byrådsgruppe, måtte også efterfølgende erkende, at der nok snarere skulle 2,5-3 millioner kroner til.

Sagen kort I marts kom det i JydskeVestkysten frem, at et fald i antallet af elever havde sat EFE under et stigende økonomisk pres. I 2016 kom skolen ud med et underskud på knap tre millioner kroner og som følge deraf måtte skolen lukke 3 ud af 12 værksteder.

I april kunne avisen afsløre, at massive problemer med det psykiske arbejdsmiljø havde fået Udannelsesforbundet til at bede Arbejdstilsynet om at gribe ind.

I april modtog EFE et påbud fra Undervisningsstyrelsen, fordi skolens e-sportsværksted ikke levede op til reglerne. Flere elever måtte efterfølgende flyttes til andre værkstedslinjer eller uddannelsestilbud.

I maj blev forstander Henrik Bruun sygemeldt. Samtidigt besluttede bestyrelsen at gå i gang med en hovedrengøring ovenpå en række måneder i søgelyset hos myndighederne som følge af den dårlige økonomi, sygemeldingerne blandt medarbejderne og anklagerne om et dårligt arbejdsmiljø.

Få muligheder Inden det ekstraordinære bestyrelsesmøde mandag aften sagde Britta Bendix til JydskeVestkysten: - Vi har kontakt til Undervisningsministeriet, ligesom jeg har haft fat i folketingsmedlemmerne Carl Holst og Anni Matthiesen (begge V) for at afsøge eventuelle nødpuljer, der måtte være fra centralt hold. Esbjerg Forberedende Erhvervsskole er ikke den eneste produktionsskole, der er i vanskeligheder. 15 andre produktionsskoler landet over har også behov for hjælp, og det er stærkt uhensigtsmæssigt i en situation, hvor vi alle står over for en omorganisering og sammenlægning i forbindelse med den kommende FGU-reform, der skal træde i kraft 1. august næste år. Og videre: - I forhold til Esbjerg-skolen konkret, så betyder en konkurs, at vi må afhænde nyt udstyr og nyrenoverede lokaler på Darumvej til spotpris. Det vil være den rene galimatias. Men vi står i en meget kritisk situation, og hvis ministeriet ikke kommer os til undsætning, ser jeg ikke andre muligheder. Der kommer næppe en person med tre millioner kroner til os. Formanden understregede samtidig, at bestyrelsen især er ked af situationen i forhold til de 119 elever samt lærerstaben. - Det er elever og medarbejdere, der er gidslerne her, og det er forfærdelig synd for dem.